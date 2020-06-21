На ул. Пушкинской в Туле в заброшенном доме нашли труп

Как стало известно Myslo, утром 21 июня в заброшенном доме № 35 по ул. Пушкинской в Туле обнаружили сильно разложившийся труп неизвестного мужчины. Судя по внешним признакам, тело пролежало там продолжительное время.

По одной из версий, это может быть бездомный. Причину и давность наступления смерти предстоит установить специалистам. Сейчас по данному факту проводится проверка.