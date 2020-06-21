На ул. Пушкинской в Туле в заброшенном доме нашли труп
Тело пролежало в здании продолжительное время.
Как стало известно Myslo, утром 21 июня в заброшенном доме № 35 по ул. Пушкинской в Туле обнаружили сильно разложившийся труп неизвестного мужчины. Судя по внешним признакам, тело пролежало там продолжительное время.
По одной из версий, это может быть бездомный. Причину и давность наступления смерти предстоит установить специалистам. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Напомним, дом № 35 по ул. Пушкинской — культурный объект регионального значения «Жилой дом с флигелем Н. П. Страхова» постройки
XIX—XX вв.». В июле 2018 года в нем был пожар.
Другие статьи по темам
Место