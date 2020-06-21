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На ул. Пушкинской в Туле в заброшенном доме нашли труп

На ул. Пушкинской в Туле в заброшенном доме нашли труп

Тело пролежало в здании продолжительное время.

Как стало известно Myslo, утром 21 июня в заброшенном доме № 35 по ул. Пушкинской в Туле обнаружили сильно разложившийся труп неизвестного мужчины. Судя по внешним признакам, тело пролежало там продолжительное время.
 
По одной из версий, это может быть бездомный. Причину и давность наступления смерти предстоит установить специалистам. Сейчас по данному факту проводится проверка.
 
Напомним, дом № 35 по ул. Пушкинской — культурный объект регионального значения «Жилой дом с флигелем Н. П. Страхова» постройки XIX—XX вв.». В июле 2018 года в нем был пожар.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:16 +7
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