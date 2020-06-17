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В Черни клиентов супермаркетов и водителя маршрутки оштрафовали за отсутствие масок
Каждому из нарушителей требований режима повышенной готовности назначен штраф в 1000 рублей.
Чернский районный суд рассмотрел три дела об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».
Двое из фигурантов находились в супермаркетах без средств индивидуальной защиты. Третьим правонарушителем оказался водитель маршрутки, который не надел маску, находясь в рейсе. Каждому из фигурантов назначен штраф на сумму 1000 рублей. Постановления пока не вступили в законную силу.
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