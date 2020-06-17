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Какие улицы Тулы останутся без электричества 18 июня

Какие улицы Тулы останутся без электричества 18 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

В четверг, с 10 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Вильямса, 26, 28, 30, 12-а,
  • ул. Хворостухина, 2-а,
  • ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,
  • ул. Болотникова, 1, 5, 7,
  • ул. Советская, 100, 102, 104, 106, 108-б, 120, 122, 124, 108,
  • ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • ул. Пионерская, 1-а,
  • ул. Смидович, 12, 12-б,
  • ул. 9 Мая, 8-а, 6,
  • ул. Набережная Дрейера, 54,
  • ул. Курковая, 3-а,
  • ул. Демьянова, 37, 39, 41-а, 35, 24, 43-а, 45-а,
  • ул. Некрасова, 60,
  • ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.),
  • ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а,
  • ул. Кольцова, 19, 2-е,
  • ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 68, 84,
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.), 45-а,
  • ул. П. Алексеева, 7-19, 23-49 (нечётн.), 12-28, 32-62 (чётн.),
  • ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 72, 58-62, 68 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а,
  • ул. М. Смирнова, 83, 85, 68,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 23-40,
  • 13-й пр-д, 23-40,
  • п. Комсомольский, 41-76.
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Автор: Леонид Почекин
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