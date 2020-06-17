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В тульском правительстве обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульском правительстве обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Территориальные и участковые избирательные комиссии уже приступили к работе.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочее совещание по оказанию содействия избирательной комиссии Тульской области в организации и проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Глава региона отметил, что стоит задача провести голосование на высоком уровне, с соблюдением всех требований безопасности, в том числе – эпидемиологических. 

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов сообщил, что с 5 июня к работе приступили 29 территориальных избирательных комиссий, с 16 июня – 1093 участковые избирательные комиссии.

До 21 июня идёт приём заявлений для голосования по месту нахождения в избирательных комиссиях, МФЦ и на портале Госуслуг. Уже подано 5918 таких заявлений. На портале Госуслуг также можно оставить заявку на голосование на дому. Работает тематическая горячая линия: 8(800)700-71-22.

Все избирательные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты – их также будут выдавать всем избирателям. За ходом голосования будут следить общественные наблюдатели, на базе региональной Общественной палаты будет работать штаб общественного мониторинга и горячая линия по правовым вопросам.   

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин отметил, что обеспечивать общественный порядок и безопасность на участках будут сотрудники полиции, росгвардейцы, дружинники, казаки и сотрудники ЧОПов.

Голосование начнется 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Губернатор призвал жителей проявить активную гражданскую позицию, прийти на участки и проголосовать.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:55 −4
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голосование по поправкам в Конституциюизменение Конституцииоперативное совещание у губернатораправительство Тульской области
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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