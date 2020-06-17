Туризм во время пандемии: опубликованы правила посещения Тульской области

В правилах отмечается, что никакие справки для въезда в Тульскую область не нужны. Соблюдение карантина не предусмотрено и особых требований к въезжающим из регионов с более сложной эпидемиологической ситуацией нет. В регион можно добраться любым видом наземного транспорта.

Действует масочный режим при нахождении в местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, остановочных павильонах (платформах). Рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты (перчатки и маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при нахождении в общественном транспорте.

Обязательно соблюдение социальной дистанции на расстоянии 1,5 м.

Граждане региона в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по 22 июня.

Следует учесть, что до 30 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории региона, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму и лиц, а также работников медицинских организаций.

До 30 июня запрещено проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме.



Гражданам, проживающим на территории региона, рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

Кафе и рестораны осуществляют работу путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза, а также оказанием услуг, предоставляемых на открытом воздухе. Общественные пространства открыты для посещения при ношении средств индивидуальной защиты. Салоны красоты работают исключительно по предварительной записи, при условии нахождения не более 5 человек одновременно.



Доступ к ряду музеев и выставочных залов временно ограничен.

Театры, кинотеатры, спортивные стадионы закрыты. До 30 июня закрыты фитнес-клубы и сауны, открыты только плавательные бассейны.

Отдых на пляже для граждан, проживающих на территории региона, не запрещен.



До 30 июня приостановлена деятельность торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли, кроме:

объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию,

объектов розничной торговли горюче-смазочными материалами,

объектов розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия,

объектов розничной торговли цветочной продукцией,

объектов розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы),

магазинов по продаже строительных материалов,

работу объектов торговли, площадь торговых залов которых превышает 400 кв. м, без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.

А вот поликлиники, больницы работают в штатном режиме.



По возвращении из региона соблюдать карантин не требуется.

полезные телефоны

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу в Тульской области: 8 (800) 555-49-43.

Телефон доверия губернатора Тульской области: 8 (800) 200-71-02.