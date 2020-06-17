Туризм во время пандемии: опубликованы правила посещения Тульской области
Их составил региональный Комитет по развитию туризма.
В правилах отмечается, что никакие справки для въезда в Тульскую область не нужны. Соблюдение карантина не предусмотрено и особых требований к въезжающим из регионов с более сложной эпидемиологической ситуацией нет. В регион можно добраться любым видом наземного транспорта.
Обязательно соблюдение социальной дистанции на расстоянии 1,5 м.
Граждане региона в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по 22 июня.
Следует учесть, что до 30 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории региона, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму и лиц, а также работников медицинских организаций.
До 30 июня запрещено проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме.
Гражданам, проживающим на территории региона, рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.
Доступ к ряду музеев и выставочных залов временно ограничен.
Театры, кинотеатры, спортивные стадионы закрыты. До 30 июня закрыты фитнес-клубы и сауны, открыты только плавательные бассейны.
Отдых на пляже для граждан, проживающих на территории региона, не запрещен.
До 30 июня приостановлена деятельность торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли, кроме:
- объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию,
- объектов розничной торговли горюче-смазочными материалами,
- объектов розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия,
- объектов розничной торговли цветочной продукцией,
- объектов розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы),
- магазинов по продаже строительных материалов,
- работу объектов торговли, площадь торговых залов которых превышает 400 кв. м, без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.
А вот поликлиники, больницы работают в штатном режиме.
По возвращении из региона соблюдать карантин не требуется.
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу в Тульской области: 8 (800) 555-49-43.
Телефон доверия губернатора Тульской области: 8 (800) 200-71-02.