Фото из архива Myslo.
МЧС предупреждает: на Тулу надвигается сильная жара
Столбики термометров поднимутся до 30-31 градуса.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17−18 июня местами на территории Тульской области ожидается жара до 30−31 градуса.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При сильной жаре:
- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
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