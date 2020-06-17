МЧС предупреждает: на Тулу надвигается сильная жара

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17−18 июня местами на территории Тульской области ожидается жара до 30−31 градуса.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильной жаре: