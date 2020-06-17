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МЧС предупреждает: на Тулу надвигается сильная жара
Фото из архива Myslo.

МЧС предупреждает: на Тулу надвигается сильная жара

Столбики термометров поднимутся до 30-31 градуса.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17−18 июня местами на территории Тульской области ожидается жара до 30−31 градуса.

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильной жаре:

  • носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
  • употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:18 +5
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