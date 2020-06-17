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В Туле в ДТП с мотороллером пострадали два человека

В Туле в ДТП с мотороллером пострадали два человека

Водитель был лишен прав, но всё равно сел за руль.

Днем 16 июня в поселке Октябрьский городского округа Тулы произошло ДТП. На ул. ВНИИКОП 32-летний мужчина не справился с управлением мотороллера, в результате чего транспортное средство перевернулось.
 
«В результате ДТП пострадали водитель мотороллера и его пассажир, мужчина 1989 года рождения. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
Отметим, что водитель мотороллера на момент ДТП был лишен права управления транспортными средствами.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:06 +4
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Место
Тулапоселок Октябрьский

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