Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную
Работы прошли сегодня, 16 июня.
Дезинфекцию проводили сотрудники МЧС России по Тульской области. Специализированная бригада с использованием автоматических распылителей обработала тротуары, лавочки, лестницы и другие объекты общественного пространства.
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Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе ежедневно ведется обработка дезинфицирующими средствами транспорта, остановочных павильонов, МКД, подъездов, детских и спортивных площадок, придомовых территорий и других общественных пространств и территорий.
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