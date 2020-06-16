В Туле продезинфицировали Казанскую набережную

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дезинфекцию проводили сотрудники МЧС России по Тульской области. Специализированная бригада с использованием автоматических распылителей обработала тротуары, лавочки, лестницы и другие объекты общественного пространства.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе ежедневно ведется обработка дезинфицирующими средствами транспорта, остановочных павильонов, МКД, подъездов, детских и спортивных площадок, придомовых территорий и других общественных пространств и территорий.