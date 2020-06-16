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В Туле продезинфицировали Казанскую набережную
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле продезинфицировали Казанскую набережную

Работы прошли сегодня, 16 июня.

Дезинфекцию проводили сотрудники МЧС России по Тульской области. Специализированная бригада с использованием автоматических распылителей обработала тротуары, лавочки, лестницы и другие объекты общественного пространства.

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В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 1
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 2
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 3
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 4
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 5
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 6
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 7
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 8
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 9
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 10
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 11
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 12
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 13
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 14
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 15
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 16
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 17
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 18
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 19
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 20
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 21
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 22
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 23
В Туле продезинфицировали Казанскую набережную, Фото: 24
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Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе ежедневно ведется обработка дезинфицирующими средствами транспорта, остановочных павильонов, МКД, подъездов, детских и спортивных площадок, придомовых территорий и других общественных пространств и территорий.

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