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Двое туляков задержаны за нападения на почтальонов: видео
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Двое туляков задержаны за нападения на почтальонов: видео

Внимательно посмотрите на фотографии. Если вы тоже стали жертвами этих преступников, сообщайте в полицию.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержали подозреваемых в разбоях и грабежах. Как стало известно Myslo, в Туле злоумышленники совершили четыре нападения на почтальонов, когда у тех при себе были деньги для пенсионных и соцвыплат. Нападавшие брызгали из баллончиков газом, чтобы дезориентировать своих жертв, а затем отбирали денежные средства. Обычно она составляла несколько сотен тысяч рублей.

– Оперативные сотрудники полиции после каждого обращения потерпевших тщательно изучали все детали и обстоятельства преступления, проводили все необходимые мероприятия для  обнаружения злоумышленников. В результате полицейские получили информацию о причастности к разбоям двух местных жителей. В дальнейшем эта версия подтвердилась, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Оба подозреваемых — 35-летний и 37-летний мужчины — задержаны. Пока им вменяют четыре факта нападений, но не исключена их причастность к другим подобным случаям.

Возбуждены уголовные дела по ст. 161 и 162 УК РФ.

Если вы стали жертвами подобных нападений, сообщите в полицию по телефону 32-47-02.

 

Почта России прокомментировала ситуацию: 

- УФПС Тульской области сообщает, что в мае 2020 года в Привокзальном районе Тулы в результате нападения почтальон не пострадал. Происшествие не привело к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Инцидент не отразился на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в срок и в полном объеме. Служба безопасности УФПС Тульской области оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении необходимых следственных мероприятий.

UPD. В 17:10 добавлен комментарий УФПС Тульской области.
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