В детсаду в Туле вспышка коронавируса: у шести детей подтвердился COVID-19

Речь идет о детском садике на ул. Циолковского, 11. Сейчас он закрыт на карантин.

Как сообщает управление образования администрации Тулы, инфекция в детсаду выявлена у медсестры, которая с 29 мая находилась на больничном. Положительный результат на коронавирус у нее подтвердился 9 июня. Сообщается, что в тот же день детский сад закрыли для дезинфекции, у всех сотрудников и детей, посещавших дежурную группу, взяли анализы.

– Сразу после установления факта заражения сотрудника руководство детского сада приняло исчерпывающие меры для предотвращения распространения вируса: сотрудники и дети были немедленно изолированы, в помещениях начаты противоэпидемические мероприятия. Все требования регионального Роспотребназдора учтены в полном объеме, — сообщила Татьяна Золотова, начальник управления образования администрации города Тулы.

У шести обследованных детей, посещавших дежурную группу, подтвердился COVID-19.

Сообщается, что у них заболевание проходит в легкой форме, они лечатся на дому под наблюдением медицинских работников.

Детский сад возобновит работу после получения повторных отрицательных результатов у заболевших воспитанников и окончания периода медицинского наблюдения у контактных детей. Сотрудников допустят до работы после получения повторных отрицательных результатов.