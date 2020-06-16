В Тульской области открылись парковые зоны «Ясной Поляны», Богородицкого дворца-музея и усадьбы Поленова

С 16 июня открыты для прогулок парковые зоны федеральных музеев-усадеб в Тульской области. Например, по усадьбе Василия Поленова на Оке можно гулять совершенно бесплатно, с 10.00 до 20.00 без масок, но соблюдая социальную дистанцию. Дом-музей по-прежнему закрыт для посещения. А пляж возле музея-усадьбы, увы, затопило – Ока из-за дождей разлилась и пока не вошла в привычное русло.

Открыт для прогулок и парк Богородицкого дворца-музея графов Бобринских. Кстати, там неделю назад наполнили пруд – его чистили и приводили в порядок два года, укрепляли плотину. Получился отличный променад по набережной дворцового пруда – и совершенно бесплатно! Правда, внутренний дворик дворца по-прежнему закрыт, как и сам дворец.

Открылся для прогулок яснополянский заповедник – с 9.00 до 20.00 можно погулять по территории заповедника, в том числе с аудиогидом по его центральной части, осмотреть теплицы. Но прогулка по Ясной Поляне платная – 100 рублей для взрослых, есть льготы, дети бесплатно. Администрация музея-усадьбы просит соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 2 метра.