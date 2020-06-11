На расчистку прудов в Богородицке потратили более 110 млн рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Работы были приурочены к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты, деньги выделялись из регионального бюджета.

В Богородицке завершилась расчистка Большого и Нового прудов, а также реконструкция плотины на р. Уперта в Богородицке. Работы проводились для достижения целей национального проекта «Экология» и были оплачены из средств регионального бюджета. На это было выделено более 110 млн рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов отметил, что расчистка была необходима для восстановления водных объектов и улучшения экологии города.

– Возрождение Большого, Нового прудов и плотины – это главнейшая задача сохранения ядра исторического ландшафта Богородицка и системы экологии города, – подчеркнул он.

Работы по восстановлению прудов и благоустройству парка также приурочены к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты, частью которой является Богородицк. А недавно в городе после расчистки наполнили пруд возле Дворца графов Бобринских.