В Туле пенсионер от обиды поджег квартиру своей внучки: почему прекратили уголовное дело?

Решение о прекращении уголовного дела в отношении пенсионера вступило в силу на прошлой неделе.

О пожаре в пятиэтажке на улице Маршала Жукова Myslo рассказывал в январе 2020 года. О том, что это умышленный поджог, стало известно практически сразу. Полицейские выяснили детали происшествия: оказывается, ЧП устроил 65-летний дедушка хозяйки квартиры. Он сразу признался в том, что сделал и рассказал: преступлению предшествовал семейный конфликт.

Первоначально причиной ссоры внучки и деда в полиции назвали спор из-за недвижимости. Окончательную причину озвучили уже в суде.

Известно, что дедушка проживал и был зарегистрирован в квартире, принадлежащей его внучке. Как мужчина сам признался в суде, он "обиделся на дочь и внучку из-за того, что они его редко навещают", после чего решил поджечь квартиру.

Утром 14 января 2020 года он облил все в комнатах спиртосодержащей жидкостью, пытался поджечь, но пожар так и не начался. Пенсионер отправился в магазин и купил бензина. Со второй попытки все получилось: квартира запылала.

В суде пожилой мужчина признал свою вину полностью и раскаялся: понял, что таким способом он не сможет привлечь к себе внимание родственников. Ущерб, причиненный внучке в результате пожара, он возместил полностью, они вместе сделали в квартире ремонт.

В суде внучка также ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении дедушки, так как простила его. Против прекращения уголовного дела не возражал ни сам подсудимый, ни сторона обвинения.

Так как преступление относится к категории средней тяжести, подсудимый полностью возместил вред, примирился с потерпевшей, сам подсудимый хорошо характеризуется и не имеет уголовного прошлого, дело может быть прекращено за примирением сторон. Что и было сделано.