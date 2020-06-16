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В Туле пенсионер от обиды поджег квартиру своей внучки: почему прекратили уголовное дело?

В Туле пенсионер от обиды поджег квартиру своей внучки: почему прекратили уголовное дело?

Решение о прекращении уголовного дела в отношении пенсионера вступило в силу на прошлой неделе.

О пожаре в пятиэтажке на улице Маршала Жукова Myslo рассказывал в январе 2020 года. О том, что это умышленный поджог, стало известно практически сразу. Полицейские выяснили детали происшествия: оказывается, ЧП устроил 65-летний дедушка хозяйки квартиры. Он сразу признался в том, что сделал и рассказал: преступлению предшествовал семейный конфликт.

Первоначально причиной ссоры внучки и деда в полиции назвали спор из-за недвижимости. Окончательную причину озвучили уже в суде. 

 

Известно, что дедушка проживал и был зарегистрирован в квартире, принадлежащей его внучке. Как мужчина сам признался в суде, он "обиделся на дочь и внучку из-за того, что они его редко навещают", после чего решил поджечь квартиру.  

Утром 14 января 2020 года он облил все в комнатах спиртосодержащей жидкостью, пытался поджечь, но пожар так и не начался. Пенсионер отправился в магазин и купил бензина. Со второй попытки все получилось: квартира запылала. 

Галерея
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 1
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 2
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 3
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 4
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 5
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 6
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 7
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 8
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 9
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 10
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 11
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 12
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 13
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 14
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 15
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 16
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 17
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В суде пожилой мужчина признал свою вину полностью и раскаялся: понял, что таким способом он не сможет привлечь к себе внимание родственников. Ущерб, причиненный внучке в результате пожара, он возместил полностью, они вместе сделали в квартире ремонт.

В суде внучка также ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении дедушки, так как простила его. Против прекращения уголовного дела не возражал ни сам подсудимый, ни сторона обвинения.

Так как преступление относится к категории средней тяжести, подсудимый полностью возместил вред, примирился с потерпевшей, сам подсудимый хорошо характеризуется и не имеет уголовного прошлого, дело может быть прекращено за примирением сторон. Что и было сделано.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:35 +4
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