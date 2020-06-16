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В Тульской области акция «Свеча Памяти» пройдет в онлайн-формате
Фото Александра Воронина, архив Myslo.ru.

В Тульской области акция «Свеча Памяти» пройдет в онлайн-формате

Такое уж сейчас время.

В ночь с 21 на 22 июня жителям региона предлагают выйти со свечой на балкон или зажечь фонарики мобильных телефонов в окнах своих домов в память о воинах, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны. С таким предложением к тулякам обратился министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Фото горящих «Свечей Памяти» можно будет установить на своем профиле в социальных сетях с хештегами #Свечапамяти71 и #Мыпомним.

Кроме того, с 15 по 22 июня все желающие смогут «зажечь» свечу на сайте ДеньПамяти.рф.

Все желающие смогут зажечь в окнах своих квартир свет таким образом, чтобы огни домов образовали визуально единую свечу. В Туле свет в своих окнах одновременно зажгут жители дома №16 по Красноармейскому проспекту. Возле дома №19 по ул. Новомосковская жители со свечами в руках встанут в форме пламени свечи.

19 июня изображение свечи будет проецироваться на телевизионной башне в Басово.

21 июня в 21.00 на площади Победы пройдет акция «Огненные картины войны». Из 10 тысяч зажженных свечей «Волонтеры Победы» выложат картину, посвященную 16-летнему стахановцу Ивану Чернышову. Участники акции будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

22 июня в четвертый раз в регионе пройдет акция «Красная гвоздика». За символическую плату любой желающий может приобрети значок в виде красной гвоздики. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений» для помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

Приобрести значок можно с 17.00 до 19.00 и в 24 июня с 11.00 до 14.00 в следующих торговых точках: гиперSPAR (ул. Металлургов, 87); гипермаркет «Глобус» (ул. Аркадия Шипунова, 1-а); гипермаркет «Магнит» (ул. Сойфера, 18-а); магазин «Пятерочка» (ул. Демонстрации, 1-а) и аптека «Фармацея» (ул. Ложевая, 137).

А с 23.00 до 3.00 22 июня «Свеча Памяти» будет транслироваться на здание «Тулаугля».

 

А пока давайте вспомним, как акция «Свеча Памяти» выглядела в реальной жизни. Листайте галерею! 

 

Галерея
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"Свеча памяти" в Туле, Фото: 43
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"Свеча памяти" в Туле, Фото: 45
"Свеча памяти" в Туле, Фото: 46
"Свеча памяти" в Туле, Фото: 47
"Свеча памяти" в Туле, Фото: 48
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"Свеча памяти" в Туле, Фото: 50
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"Свеча памяти" в Туле, Фото: 52
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"Свеча памяти" в Туле, Фото: 54
"Свеча памяти" в Туле, Фото: 55
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