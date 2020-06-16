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Сегодня с 20.00 центр Тулы перекроют: репетируют Парад Победы – карта

Сегодня с 20.00 центр Тулы перекроют: репетируют Парад Победы – карта

Заранее планируйте свой маршрут!

Из-за репетиции Парада Победы сегодня, 16 июня, в центре Тулы перекроют движение транспорта. Отметим, что часть ограничений действует уже с утра (об этом Myslo писал здесь).

Некоторые улицы закроют для движения транспорта с 18.00, еще часть — с 20.00.

Myslo публикует карту ограничений. Кликните на цветную линию, чтобы узнать точное время.

 

 

где ограничат движение транспорта

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 16 июня до 22.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной.

Ограничено движение всех видов транспортных средств с 18.00 до 22.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской; с 20.00 до 22.00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Как в это время будет ходить общественный транспорт, читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:32 +1
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