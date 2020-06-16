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В Тульской области 93 новых случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 93 новых случая коронавируса

За весь период коронавирусной инфекцией заразились 5529 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России выявлено 8248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 193 летальных исхода, выздоровели 9767 человек.

Всего на сегодняшний день в стране 545458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7248 летальных исходов, выздоровело 294306 человек.

Сюжет: Коронавирус
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