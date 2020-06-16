Как в Тульской области модернизируют системы водоснабжения

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В режиме ВКС в нем приняли участие главы районов.

Глава региона напомнил, что в октябре 2019 года и в январе 2020 года по итогам рассмотрения обращений жителей были даны конкретные поручения.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что решены проблемы в шести муниципальных образованиях. В с. Першино Алексинского района установлена станция обезжелезивания. С февраля этого года жители обеспечены качественной питьевой водой.

В с. Шилово Ефремова по программе «Чистая вода Тульской области» проектируется новая система водоснабжения. Её строительство запланировано на 2021 год.

В Донском построили водопровод от ул. Родниковой до ул. Пионерской микрорайона Центральный. Также заменили участок трубопровода и запорной арматуры на насосной станции второго подъема Михайловского водозабора.

В Богородицке за счет программы «Чистая вода» в 2020 году реконструируют станцию обезжелезивания Васильевского водозабора.

В Большой Туле планируется:

реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинский-1,

строительство станции обезжелезивания с. Алешня,

подключение домов к магистральному водопроводу в п. Барсуки,

строительство станции обезжелезивания в п. Плеханово,

реконструкция системы водоснабжения в с. Хрущево,

строительство сетей водоснабжения в д. Ивановка,

перекладка и строительство участков магистральных водопроводов.

По программе «Чистая вода» в этом году в Болохово Киреевского района продолжаются модернизация и ремонт объектов водоснабжения. Также ремонт сетей пройдет в Суворове и трех деревнях Суворовского района, в с. Люторичи и пос. Дубовка Узловского района, в поселках Куркино и Теплое.

- Всего за два года в программе «Чистая вода» участвуют 18 муниципалитетов, - подчеркнул Олег Дючков.

Также по проекту «Народный бюджет» в этом году заменят и отремонтируют 15 водонапорных башен, 17 км сетей и 2 скважины в 34 населенных пунктах на общую сумму более 50 млн рублей.

Алексей Дюмин напомнил об обращении жителя села Новопокровское Богородицкого района, который жаловался на некачественное водоснабжение и частые порывы на сетях.

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин доложил, что по программе «Чистая вода Тульской области» до октября этого года в населенном пункте заменят водонапорную башню, отремонтируют сети наружного напорного водопровода и установят оборудование для очистки воды. Губернатор поручил привлекать активных жителей к приёмке работ по каждому этапу.

В прошлом году лидером по числу обращений граждан на тему водоснабжения был Донской.

Глава региона отметил, что сейчас сети водоснабжения в городе возвращены в муниципальную собственность и зарегистрированы. Глава администрации Донского Руслан Бутов дополнил, что по областной программе «Чистая вода» в июне начнется замена аварийных участков магистральных водопроводов. Это позволит уже в этом году снизить число аварий на 10-15%.

Еще один проблемный вопрос – сети в поселке Дом отдыха «Велегож» Заокского района, переданные муниципалитету в прошлом году. Глава администрации Заокского района Александр Атаянц доложил, что из областного бюджета выделены средства на замену 1,8 км сетей с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов. Работы должны быть выполнены до конца июля.

Алексей Дюмин поручил главам Заокского района и Донского обеспечить качество выполняемых работ, а также не рассчитывать только на региональные средства и продумать дальнейшие мероприятия также за счет муниципального бюджета, инвестпрограмм и участия в проекте «Народный бюджет».

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин доложил, что в этом году улучшат водоснабжение п. Малиновский, д. Савино и д. Холтобино. Завершить работы планируется в сентябре.

Алексей Дюмин спросил о ходе работ по модернизации системы горячего водоснабжения четырех микрорайонов Алексина с участием инвестора. Глава администрации города Павел Федоров сообщил, что на 1 этапе построено 22,4 км новых сетей горячего водоснабжения и котельной в микрорайоне Соцгород. Это позволит круглый год подавать горячую воду в 162 дома. Завершение работ находится на контроле заместителя председателя правительства Тульской области Элеоноры Шевченко.

Глава региона отметил, что большой объем работ по водоснабжению запланирован в Большой Туле и предложил подробно обсудить выполнение поручений на «Часе контроля» в сентябре-октябре этого года.

Жители региона смогли задать свои вопросы в режиме ВКС. Староста с. Яковлево Заокского района отметила, что для улучшения водоснабжения в селе уже пробурили новую скважину и поставили насос, однако остается проблема состояния сетей. Александр Атаянц пояснил, что региональное министерство ЖКХ поддержало заявку в программу «Чистая вода», выделены средства на ремонт 7,1 км сетей водовода с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов. В этом году проблемы жителей будут решены.

Жительница села Гати Веневского района пожаловалась, что одна из водонапорных башен течет, замены требуют и сами сети.

Глава администрации муниципалитета Андрей Шубчинский доложил, что с 2017 года планомерно идет ремонт объектов водоснабжения в селе. В этом году по программе «Чистая вода» будет выполнена закольцовка водопроводных сетей, что позволит вывести из эксплуатации аварийную водопроводную башню. Алексей Дюмин обратил внимание главы на то, что при выполнении работ сроки должны быть соблюдены.

Староста села Песковатское Суворовского района спросила главу региона о ремонте сетей в селе, а также в деревне Косолапово. Глава районной администрации Геннадий Сорокин доложил, что в этом году в Песковатском по региональной программе «Чистая вода» запланировано заменить 5,2 км сети, установить 30 водопроводных колодцев, 1 гидрант и запорную арматуру. Работы планируется завершить к сентябрю. Сети д. Косолапово не вошли в программу, но могут быть отремонтированы за счет экономии средств.

Алексей Дюмин поручил министру финансов Тульской области Александру Климову рассмотреть возможность выделения средств в этом году.

Жительница Арсеньевского района попросила губернатора о содействии в строительстве водопровода от водонапорной башни животноводческой фермы. Глава администрации района Михаил Трифанов сообщил, что муниципалитету нужна помощь в строительных материалах. Алексей Дюмин отметил, что поддержка будет оказана и проблему решат в ближайшее время.

- Решения многих вопросов, которые мы рассмотрели сегодня, жители ждут годами. Поэтому проблемы, которые были обозначены, будут находиться на контроле. Всё должно быть сделано качественно и в указанные сроки, чтобы люди почувствовали позитивные изменения, - подытожил глава региона.