В Тульской области скончались еще четыре женщины с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы и Киреевска в возрасте от 70 до 89 лет, у трех из них в анамнезе — заболевания сердечно-сосудистой системы.
За всё время в Тульской области скончались 64 человека с коронавирусом.
Число выздоровевших от COVID-19 в Тульской области за сутки в два раза превысило количество заболевших
сегодня, в 11:20, 1 117 1
сегодня, в 10:28, 28 1737 0
вчера, в 23:00, 59 4381 -10
вчера, в 22:58, 122 16337 -30
Другие статьи по темам
Место