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В Тульской области скончались еще четыре женщины с COVID-19

В Тульской области скончались еще четыре женщины с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы и Киреевска в возрасте от 70 до 89 лет, у трех из них в анамнезе — заболевания сердечно-сосудистой системы.

За всё время в Тульской области скончались 64 человека с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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