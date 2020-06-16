В Тульской области скончались еще четыре женщины с COVID-19

Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы и Киреевска в возрасте от 70 до 89 лет, у трех из них в анамнезе — заболевания сердечно-сосудистой системы.

За всё время в Тульской области скончались 64 человека с коронавирусом.