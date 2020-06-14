Из-за ремонта в Туле до конца августа перекроют часть улицы Ф. Энгельса

В Туле на улице Ф. Энгельса проведут капитальный ремонт дороги. Работы на участке от ул. Советской до ул. Первомайской стартуют 15 июня.

Рабочие заменят дорожное полотно, обустроят тротуары и пешеходные зоны, установят остановочные павильоны. Помимо этого, за счет средств бюджета муниципального образования проведут полную замену рельсошпальной решетки.

В связи с тем, что плановые работы носят капитальный характер, на участке введут ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской) в период с 15 июня до 30 августа.

Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинской, Гоголевской и Л. Толстого будут функционировать.

Из-за указанных ограничений трамвай № 14 (пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика) временно изменит свой маршрут. Схема движения будет такой: