Фото из архива Myslo.
В Тульской области подтвердились 96 случаев коронавируса
За весь период заразились 5436 жителей региона.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
146 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 34,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 143 летальных исхода, выздоровели 4 489 человек.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.
сегодня, в 10:49, 1 297 0
вчера, в 15:29, 40 5529 1
вчера, в 11:19, 5 8221 1
вчера, в 10:48, 19 13375 2
Другие статьи по темам
Место