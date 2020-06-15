В Тульской области подтвердились 96 случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За весь период заразились 5436 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

146 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 34,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 143 летальных исхода, выздоровели 4 489 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.