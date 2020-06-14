новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки 95 новых случаев коронавируса

В Тульской области за сутки 95 новых случаев коронавируса

36 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

 
За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов, выздоровели 5 409 человек.
 
 
Всего же на сегодняшний день в стране выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек.
Сюжет: Коронавирус
Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: графики
Жизнь Тулы и области
Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: графики
сегодня, в 15:29, 6 205 0
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 14 июня
Жизнь Тулы и области
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 14 июня
сегодня, в 11:19, 4 3923 0
В Тульской области скончались две пациентки с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались две пациентки с COVID-19
сегодня, в 10:48, 12 7717 2
Опубликована карта выхода регионов России из режима ограничений из-за коронавируса
Жизнь Тулы и области
Опубликована карта выхода регионов России из режима ограничений из-за коронавируса
вчера, в 16:18, 42 16844 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:42 −4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусапандемия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области скончались две пациентки с COVID-19
В Тульской области скончались две пациентки с COVID-19
В Тульской области полицейские разыскивали двух пропавших велосипедистов
В Тульской области полицейские разыскивали двух пропавших велосипедистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.