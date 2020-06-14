В Тульской области за сутки 95 новых случаев коронавируса

36 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов, выздоровели 5 409 человек.

Всего же на сегодняшний день в стране выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек.