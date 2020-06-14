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В Тульской области полицейские разыскивали двух пропавших велосипедистов

В Тульской области полицейские разыскивали двух пропавших велосипедистов

Мужчины отправились покататься в лесной массив и перестали выходить на связь.

Минувшей ночью в Заокском районе полицейские разыскивали двух велосипедистов. Мужчины уехали кататься в направлении лесного массива около деревни Темьянь, после чего перестали выходить на связь.

Уже после наступления темноты, когда вероятность обнаружить пропавших самостоятельно существенно снизилась, родственники обратились за помощью в полицию.

- Личный состав отделения МВД России по Заокскому району принял меры для розыска пропавших. Проверялась территория лесного массива и окрестностей. С учетом того, что мужчины были на велосипедах, они могли уехать на значительное расстояние, поэтому круг поисков был весьма широким. Кроме того, применялись звуковые специальные средства, которые могли бы помочь сориентироваться пропавшим, — рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Эти меры помогли: велосипедисты выбрались из леса на открытую местность, где их обнаружили сотрудники полиции. По предварительным данным, они просто заблудились. Угроз жизни и здоровью мужчин нет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:54 +15
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