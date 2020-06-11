новости
новости
Регистрация
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 11 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 11 июня

Публикуем актуальную информацию.

В Тульской области за весь период зарегистрировано 5047 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 2961 человек, умерли 52.

За минувшие сутки в регионе вирус подтвердился у 101 жителя Тульской области. Выздоровели 174 человека, умер — один.

Детализация по населенным пунктам:

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.

Сюжет: Коронавирус
Режим обязательной самоизоляции для туляков старше 65 лет продлен на неделю
Жизнь Тулы и области
Режим обязательной самоизоляции для туляков старше 65 лет продлен на неделю
сегодня, в 16:41, 26 2121 -3
В детских лагерях появятся изоляторы на случай коронавируса
Мир
В детских лагерях появятся изоляторы на случай коронавируса
сегодня, в 16:30, 15 257 0
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
Жизнь Тулы и области
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
сегодня, в 15:44, 19 804 0
В Тульской области штрафуют покупателей без масок
Жизнь Тулы и области
В Тульской области штрафуют покупателей без масок
сегодня, в 14:55, 63 2177 -3
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
картакарта коронавируса в Тульской областикоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Глава правительства РФ утвердил выдачу школьникам аттестатов без сдачи экзаменов
Глава правительства РФ утвердил выдачу школьникам аттестатов без сдачи экзаменов
На дороге в Новомосковске установили инновационные световые индикаторы
На дороге в Новомосковске установили инновационные световые индикаторы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.