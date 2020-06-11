В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 11 июня
Публикуем актуальную информацию.
В Тульской области за весь период зарегистрировано 5047 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 2961 человек, умерли 52.
За минувшие сутки в регионе вирус подтвердился у 101 жителя Тульской области. Выздоровели 174 человека, умер — один.
Детализация по населенным пунктам:
Правительство составляет и ежедневно обновляет карту очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.
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