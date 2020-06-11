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В Тульской области 101 новый случай коронавируса

В Тульской области 101 новый случай коронавируса

Число заболевших за весь период у нас составило 5047 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, выздоровели 8 367 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.

Сюжет: Коронавирус
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