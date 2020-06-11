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На дороге в Новомосковске установили инновационные световые индикаторы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На дороге в Новомосковске установили инновационные световые индикаторы

Теперь задача – сохранить объект от вандалов.

В рамках национального проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе сокращают места концентрации ДТП. На одном из таких участков на автодороге М4 «Дон» — Новомосковск «Тулаавтодор» совместно с компанией «БСК Экспресс» установили инновационные световые индикаторы.

В связи с отсутствием на участке электроэнергии в тестовом режиме используются альтернативные источники. Такая технология есть всего в нескольких регионах страны.

– Это уникальная технология, разработанная в нашей компании. Её особенность в том, что мы используем альтернативные источники электроэнергии: специальный элемент вкапывается в землю и вырабатывает электроэнергию, которой хватает, чтобы обеспечить работу световых индикаторов, — отметил заместитель генерального директора компании Николай Поляков.

На опасном участке протяженность 300 метров установлено ограждение, информационное панно и 12 сигнальных столбиков с импульсной световой индикацией, а также дополнительные светоотражающие элементы.

– Специальное оборудование, установленное на участке, позволит сделать движение здесь безопасным и сохранить жизнь и здоровье людей, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

В региональном министерстве отмечают, что теперь есть задача сохранить объект от вандалов и напоминают, что за кражу оборудования следует административное и уголовное наказание.

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световые индикаторыБКАДдороги

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