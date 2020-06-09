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В Привокзальном районе Тулы третьи сутки нет воды

В Привокзальном районе Тулы третьи сутки нет воды

Во время работ специалисты «Тулагорводоканала» нашли еще один аварийный участок.

Еще утром 7 июня в Привокзальном районе Тулы случилась коммунальная авария — на ул. Ликбеза, 3 произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм.

До сих пор на месте работают специалисты «Тулагорводоканала». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, «в процессе производства работ был обнаружен дополнительный аварийный участок».

Для жителей подвозят питьевую и техническую воду. Туляки стоят за ней в очередях.

Даже примерные сроки устранения аварии на данный момент не озвучиваются.

где получить воду

Питьевая вода в пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам: 18-й проезд, д. 91, ул. Кабакова, д. 79, ул. М. Жукова, д. 14, Одоевское шоссе, д. 30 с 9.00 до 20.00.

Техническая вода: ул. Кабакова, д. 79, Одоевское шоссе, д.98а, ул. Санаторная, д.9б, Одоевское шоссе, д. 30.

Силами МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» осуществлен подвоз воды для семи детских садов и ГУЗ «Городская больница № 10».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:45 −2
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