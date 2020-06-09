За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело рекордное количество человек – 182
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За минувшие сутки 182 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Отметим, этот показатель стал рекордным с начала периода. Кроме того, число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших.
За всё время в Тульской области заболело 4843 человека, выздоровели 2623, умер 51 человек.
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