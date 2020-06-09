новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело рекордное количество человек – 182

За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело рекордное количество человек – 182

Об этом сообщает региональный оперштаб.

За минувшие сутки 182 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Отметим, этот показатель стал рекордным с начала периода. Кроме того, число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших.

За всё время в Тульской области заболело 4843 человека, выздоровели 2623, умер 51 человек.

Сюжет: Коронавирус
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 9 июня
Жизнь Тулы и области
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 9 июня
сегодня, в 12:07, 1 92 0
В Тульской области скончались еще двое пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще двое пациентов с COVID-19
сегодня, в 10:37, 12 2475 0
В Тульской области 109 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 109 новых случаев коронавируса
сегодня, в 10:32, 22 5853 1
Рейд в тульских маршрутках и автобусах: полиция составила протоколы на пассажиров без масок
Жизнь Тулы и области
Рейд в тульских маршрутках и автобусах: полиция составила протоколы на пассажиров без масок
сегодня, в 09:52, 63 3343 -2
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:29 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвыздоровели от коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Привокзальном районе Тулы третьи сутки нет воды
В Привокзальном районе Тулы третьи сутки нет воды
Выплаты по уходу за инвалидами или детьми-сиротами можно получить сразу за четыре месяца
Выплаты по уходу за инвалидами или детьми-сиротами можно получить сразу за четыре месяца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.