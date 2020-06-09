За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело рекордное количество человек – 182

За минувшие сутки 182 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Отметим, этот показатель стал рекордным с начала периода. Кроме того, число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших.

За всё время в Тульской области заболело 4843 человека, выздоровели 2623, умер 51 человек.