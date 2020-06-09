Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 9 июня
В лидерах по-прежнему Тула, Новомосковск, Узловая и Щекино.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. За весь период у нас зафиксировано 4843 случая заражения, выздоровели 2623 человека, умер 51.
Коронавирусная инфекция есть во всех районах области.
Самыми зараженными городами региона по-прежнему остаются Тула, Новомосковск, Узловая и Щекино.
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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