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Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 9 июня

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 9 июня

В лидерах по-прежнему Тула, Новомосковск, Узловая и Щекино.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. За весь период у нас зафиксировано 4843 случая заражения, выздоровели 2623 человека, умер 51.

Коронавирусная инфекция есть во всех районах области.

Самыми зараженными городами региона по-прежнему остаются Тула, Новомосковск, Узловая и Щекино.

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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