Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Туляки загорают на пляже в Центральном парке, несмотря на запрет
Сотрудники МЧС и Росгвардии провели рейд.
Согласно указу губернатора в Тульской области закрыты пляжные зоны. Но с наступлением жары туляки забыли про все запреты. 9 июня старший инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Виктор Раш и представители Росгвардии вышли в рейд на пляж в Центральном парке Тулы.
Несмотря на то, что пляжная зона обнесена сигнальными лентами, некоторые горожане проигнорировали это и удобно расположились на песке — решили позагорать.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, с нарушителями провели профилактические беседы, в которой напомнили о запрете находиться на пляжных зонах.
Виктор Раш
- В настоящее время пляж в Центральном парке закрыт для посещения в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Зона отдыха огорожена сигнальными лентами. Пляж начнет работать после особого распоряжения — точная дата открытия купального сезона пока неизвестна.
Напомним, летом 2020 года в Тульской области к открытию планируется 55 пляжных зон. Все водоемы у мест отдыха обследуют водолазы.
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