Туляки загорают на пляже в Центральном парке, несмотря на запрет

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Согласно указу губернатора в Тульской области закрыты пляжные зоны. Но с наступлением жары туляки забыли про все запреты. 9 июня старший инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Виктор Раш и представители Росгвардии вышли в рейд на пляж в Центральном парке Тулы.

Несмотря на то, что пляжная зона обнесена сигнальными лентами, некоторые горожане проигнорировали это и удобно расположились на песке — решили позагорать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, с нарушителями провели профилактические беседы, в которой напомнили о запрете находиться на пляжных зонах.

Виктор Раш - В настоящее время пляж в Центральном парке закрыт для посещения в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Зона отдыха огорожена сигнальными лентами. Пляж начнет работать после особого распоряжения — точная дата открытия купального сезона пока неизвестна.

Напомним, летом 2020 года в Тульской области к открытию планируется 55 пляжных зон. Все водоемы у мест отдыха обследуют водолазы.