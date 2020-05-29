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Какие зоны отдыха в Туле и области запрещено посещать: список
Фото из архива Myslo.

Какие зоны отдыха в Туле и области запрещено посещать: список

С 1 июня для жителей региона будут открыты скверы, набережные, аллеи.

Согласно новому указу губернатора Тульской области, с 1 июня для прогулок будут снова доступны общественные пространства населенных пунктов.

Публикуем перечень запрещенных мест.

МО город Тула

  • пляж на среднем пруду ЦПКиО им. Белоусова
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1 — со стороны п. Станционный
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2 — со стороны п. Матвеевские Дачи
  • пляж и зона отдыха «Ильинка» — д. Крутое
  • зона отдыха «Хомяковские поляны» — пруд п. Хомяково
  • зона отдыха «Обидимо» — пруд с. Обидимо
  • зона отдыха «Золотой петушок» — пруд с. Высокое
  • зона отдыха «Велесов лес» — пруд д. Борщевка, КФХ база отдыха «Велесов лес».

МО город Алексин

  • пляж «Шахтер» — Алексин, н.п. Бунырево, база отдыха «Шахтер»
  • зона отдыха «Егнышевка» — д. Егнышевка
  • территория, прилегающая к пруду — Алексин, ул. Чехова

МО город Донской

  • пляж «Голубая вода» — Донской, мкр. Руднев

МО город Ефремов

  • пляж — Ефремов, ул. Дачная
  • пляж «Шилово» — Ефремов, п. Быстри, база отдыха «Шилово»

МО город Новомосковск

  • пляж «Урванка» — Новомосковск, ул. Кукунина
  • пляж «Тросниковка — Новомосковск, с. Спасское
  • пляж «Стрельцы» — Новомосковск, с. Стрельцы
  • пляж «Гремячее» — Новомосковск, с. Гремячее

МО рабочий поселок Новогуровский

  • пляж «Приволье» — р. п. Новогуровский, ул. Спортивная

МО Арсеньевский район

  • пляж «Бобровский» на пруду р. Иста — д. Боброво

МО Белевский район

  • пляж «Сергеевка» — д. Сергеевка

МО Богородицкий район

  • пляж «Рос» — Богородицк

МО Веневский район

  • зона отдыха на реке Веневка, пляж — Венев, ул. Стрешнева

МО Воловский район

  • пляж «Толбузино» — д. Баскаково

МО Дубенский район

  • пляж «Якшинские Выселки» — д. Якшинские Выселки
  • пляж — Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ
  • пляж — с. Лужное

МО Заокский район

  • пляж «Романьково» — д. Романьково

МО Каменский район

  • пляж «Яблонево» — д. Яблонево

МО Кимовский район

  • зона отдыха «Вороньи Выселки» — д. Вороньи Выселки

МО Киреевский район

  • пляжная зона на территории Киреевского городского парка культуры и отдыха — Киреевск, ул. Титова
  • пляж — п. Красный Яр

МО Куркинский район

  • пляж — с. Орловка

МО Одоевский район

  • пляж «Песчаная коса» — р. п. Одоев
  • пляж «Каменка» — р. п. Одоев

МО Плавский район

  • городской пляж — Плавск, ул. Красная
  • пляж — с. Красное

МО Суворовский район

  • городской пляж — Суворов, берег Черепетского водохранилища
  • пляж г. Чекалина — Чекалин, берег р. Оки
  • пляж п. Центральный — п. Центральный, берег Черепетского водохранилища
  • пляж п. Песоченский — п. Песоченский, пруд
  • пляж д. Гущино — д. Гущино, пруд
  • пляж п. Ханино — п. Ханино, пруд
  • пляж «Березовский» — с. Березово, озеро

МО Тепло-Огаревский район

  • пляж «Волчья Дубрава» — с. Волчья Дубрава
  • пляж с. Нарышкино

МО Узловский район

  • пляж «Трестовский» — Узловая, ул. Горняцкая
  • территория бывшего Ушаковского разреза (Романцевские горы) — между д. Кондуки, д. Волково, д. Ушаково

МО Чернский район

  • пляж на р. Снежедь — р. п. Чернь

МО Щекинский район

  • муниципальный пляж — Советск, в районе Щекинского водохранилища
  • пляж — р. п. Первомайский
  • пляж «Полторы» — д. Грумант
  • пляж парк-отеля «Грумант» — парк-отель «Грумант»
  • зона отдыха «Старина» — д. Малые Озерки

МО Ясногорский район

  • зона отдыха «Волгодон» — около д. Федяшево, пруд Волгодон
  • зона отдыха «Осетрово» — пруд около д. Бураково
Подробнее с текстом указа губернатора можно ознакомиться здесь.

 

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