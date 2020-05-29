Фото из архива Myslo.
Какие зоны отдыха в Туле и области запрещено посещать: список
С 1 июня для жителей региона будут открыты скверы, набережные, аллеи.
Согласно новому указу губернатора Тульской области, с 1 июня для прогулок будут снова доступны общественные пространства населенных пунктов.
Публикуем перечень запрещенных мест.
МО город Тула
- пляж на среднем пруду ЦПКиО им. Белоусова
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1 — со стороны п. Станционный
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2 — со стороны п. Матвеевские Дачи
- пляж и зона отдыха «Ильинка» — д. Крутое
- зона отдыха «Хомяковские поляны» — пруд п. Хомяково
- зона отдыха «Обидимо» — пруд с. Обидимо
- зона отдыха «Золотой петушок» — пруд с. Высокое
- зона отдыха «Велесов лес» — пруд д. Борщевка, КФХ база отдыха «Велесов лес».
МО город Алексин
- пляж «Шахтер» — Алексин, н.п. Бунырево, база отдыха «Шахтер»
- зона отдыха «Егнышевка» — д. Егнышевка
- территория, прилегающая к пруду — Алексин, ул. Чехова
МО город Донской
- пляж «Голубая вода» — Донской, мкр. Руднев
МО город Ефремов
- пляж — Ефремов, ул. Дачная
- пляж «Шилово» — Ефремов, п. Быстри, база отдыха «Шилово»
МО город Новомосковск
- пляж «Урванка» — Новомосковск, ул. Кукунина
- пляж «Тросниковка — Новомосковск, с. Спасское
- пляж «Стрельцы» — Новомосковск, с. Стрельцы
- пляж «Гремячее» — Новомосковск, с. Гремячее
МО рабочий поселок Новогуровский
- пляж «Приволье» — р. п. Новогуровский, ул. Спортивная
МО Арсеньевский район
- пляж «Бобровский» на пруду р. Иста — д. Боброво
МО Белевский район
- пляж «Сергеевка» — д. Сергеевка
МО Богородицкий район
- пляж «Рос» — Богородицк
МО Веневский район
- зона отдыха на реке Веневка, пляж — Венев, ул. Стрешнева
МО Воловский район
- пляж «Толбузино» — д. Баскаково
МО Дубенский район
- пляж «Якшинские Выселки» — д. Якшинские Выселки
- пляж — Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ
- пляж — с. Лужное
МО Заокский район
- пляж «Романьково» — д. Романьково
МО Каменский район
- пляж «Яблонево» — д. Яблонево
МО Кимовский район
- зона отдыха «Вороньи Выселки» — д. Вороньи Выселки
МО Киреевский район
- пляжная зона на территории Киреевского городского парка культуры и отдыха — Киреевск, ул. Титова
- пляж — п. Красный Яр
МО Куркинский район
- пляж — с. Орловка
МО Одоевский район
- пляж «Песчаная коса» — р. п. Одоев
- пляж «Каменка» — р. п. Одоев
МО Плавский район
- городской пляж — Плавск, ул. Красная
- пляж — с. Красное
МО Суворовский район
- городской пляж — Суворов, берег Черепетского водохранилища
- пляж г. Чекалина — Чекалин, берег р. Оки
- пляж п. Центральный — п. Центральный, берег Черепетского водохранилища
- пляж п. Песоченский — п. Песоченский, пруд
- пляж д. Гущино — д. Гущино, пруд
- пляж п. Ханино — п. Ханино, пруд
- пляж «Березовский» — с. Березово, озеро
МО Тепло-Огаревский район
- пляж «Волчья Дубрава» — с. Волчья Дубрава
- пляж с. Нарышкино
МО Узловский район
- пляж «Трестовский» — Узловая, ул. Горняцкая
- территория бывшего Ушаковского разреза (Романцевские горы) — между д. Кондуки, д. Волково, д. Ушаково
МО Чернский район
- пляж на р. Снежедь — р. п. Чернь
МО Щекинский район
- муниципальный пляж — Советск, в районе Щекинского водохранилища
- пляж — р. п. Первомайский
- пляж «Полторы» — д. Грумант
- пляж парк-отеля «Грумант» — парк-отель «Грумант»
- зона отдыха «Старина» — д. Малые Озерки
МО Ясногорский район
- зона отдыха «Волгодон» — около д. Федяшево, пруд Волгодон
- зона отдыха «Осетрово» — пруд около д. Бураково
Подробнее с текстом указа губернатора можно ознакомиться здесь.
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