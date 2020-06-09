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За неделю в Тульской области клещи покусали 163 туляков
Фото: pixabay.com

За неделю в Тульской области клещи покусали 163 туляков

В 2019 году за аналогичный период эта цифра достигла 355 случаев.

Всего за период мониторинга — с 12 марта по 4 июня — с жалобами на присасывание клещей обратились 785 человек, из них 321 ребенок. В 2019 году за аналогичный период — 1581 человек, в том числе 542 ребенка, сообщает Роспотребнадзор.

За последнюю неделю с 28 мая по 4 июня случаи присасывания клещей зарегистрированы у 163 человек, в том числе у 57 детей. В 2019 году за это время от укусов клещей пострадали 355 человек, в том числе 119 детей.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей:

  • Тулы — 276 случаев
  • Алексинского района — 52 случая,
  • Новомосковского района — 48 случаев,
  • Заокского района — 43 случая,
  • Ефремовского района — 38 случаев,
  • Киреевского района — 27 случаев,
  • Узловского района — 27 случаев,
  • Суворовского района — 26 случаев,
  • города Донской — 24 случая.

Чаще всего клещи присасываются при посещении леса, на дачных участках или придомовых территориях.

В лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций отметили, что из 631 проведенных исследования в 35 пробах (5,5%) подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 12 пробах (1,9%) гранулоцитарного анаплазмоза человека.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:10 +3
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