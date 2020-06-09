Школьница из Киреевска вошла в десятку лучших чтецов мира

16-летняя Полина Протопопова из Киреевска выступила в суперфинале международного конкурса чтецов «Живая классика», который состоялся 6 июня в Москве. Школьница набрала 48 баллов из 50 – этот результат позволил ей войти в десятку лучших чтецов мира. Ранее Полина Протопопова стала победительницей всероссийского этапа конкурса.

Выступления участников оценивали ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, телеведущие Арина Шарапова и Тимур Соловьёв, актриса Нонна Гришаева и телеведущая Яна Чурикова.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит каждый год. В этот раз в отборочном туре приняли участие более 250 школьников из России и других стран, в полуфинал прошли 38 ребят. Талант юных чтецов оценивали театральные педагоги, актеры и режиссеры, писатели.

Фото предоставлено фондом «Живая классика»

Полина Протопопова выбрала для конкурса отрывок из рассказа Евгения Чеширко «Дорога в рай». В 2018 году девочка уже принимала участие в «Живой классике», дошла до финала и выступала на сцене «Артека». Скоро Полине предстоит определиться с будущей профессией – она выбирает между медициной и театральным искусством.