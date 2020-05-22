Победительницей всероссийского конкурса чтецов стала тулячка Полина Протопопова

В конкурсе приняли участие 2,5 миллиона ребят со всей страны. В этом году из-за пандемии конкурс впервые прошел онлайн. В финале выступления ребят оценивало звездное жюри: ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, телеведущая Арина Шарапова, актер Анатолий Белый и другие.

Захватывающие чтецкие батлы продолжались в прямом эфире без перерыва четыре часа. В итоге победителями стали пятеро крутых ребят: Александр Максимов из Новгородской области, Алексей Омельков из Пермского края, Татьяна Кряжкова из Рязанской области, Азиза Гайназарова из Хабаровского края и Полина Протопопова из Тульской области.



Фото предоставлено фондом «Живая классика».

16-летняя Полина Протопопова из Тульской области выбрала для конкурса отрывок из рассказа Евгения Чеширко «Дорога в рай». В 2018 году девочка уже принимала участие в «Живой классике», дошла до финала и выступала на сцене «Артека».

– Это был незабываемый опыт! — признается Полина. — А сейчас все было совершенно по-другому. Я привыкла работать на зрителя, смотреть в глаза, в душу, видеть то, как человек воспринимает мой текст, — мне так проще. Поэтому сейчас онлайн-формат был для меня не очень удобен — не было никакой реакции по ту сторону, я видела себя, и это отвлекало, придавало скованность, хотя старалась смотреть только в камеру. Во время выступления приходилось полагаться только на свои ощущения. В режиме онлайн выступать оказалось еще волнительнее, чем перед залом, я очень переживала еще и из-за технических проблем. Но, к счастью, никаких сбоев не было. Живое общение — это, конечно, совсем другое, другие эмоции. Думаю, если бы передо мной были люди, я смогла бы больше показать. В целом было непросто, но я рада, что все получилось!

Полину на всех этапах конкурса поддерживали семья, педагоги, друзья.

– Причем я обычно особо не распространяюсь, в каких конкурсах принимаю участие, а после финала мне вдруг стали звонить абсолютно все и искренне поздравлять! — делится впечатлениями школьница. — Даже ребята, с которыми мы были в «Артеке» два года назад! Они тоже смотрели финал и переживали за меня. Вот так получается, что семья «Живой классики» сохраняется несмотря на время и расстояния. Очень понравилась идея с чатом, когда в режиме онлайн совершенно незнакомые ребята пишут слова поддержки, — это так приятно! Так здорово понимать, что за тебя болеют люди, которых ты никогда в жизни не видел.

Скоро Полина заканчивает школу, пора определиться со своей будущей профессией.



– Я не знаю, что выбрать — медицинский или актерский, — признается девочка. — Сначала я хотела в медицинский — это всегда нужно. А потом я приняла участие в «Живой классике», и все начали говорить, что я талантливая! Это дало мне столько сил! Я так в себя поверила, так зажглась! Я начала больше читать, интересоваться актерами, ходить в театры. Если бы я не поучаствовала в «Живой классике», я бы не попытала судьбу и не попробовала бы в прошлом году поступать в театральный колледж имени Олега Табакова. Я дошла до второго тура, но дальше, к сожалению, не прошла. И вот в этом году в «Живой классике» я уже так далеко, и поэтому теперь думаю — выбирать медицинский или все-таки последовать зову сердца, души и поступать в театральный.