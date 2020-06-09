Театральный фестиваль «Толстой» в этом году не состоится

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Губернатор Алексей Дюмин провел встречу по проведению культурных мероприятий в онлайн-формате в этом году. Самый известный и популярный летний театральный фестиваль «Толстой» в этом году должен был пройти в Тульской области в пятый раз.

Но из-за эпидемиологической ситуации планы были скорректированы. Юбилейный театральный фестиваль «Толстой», посвящённый творчеству великого писателя и проходивший в усадьбе «Ясная Поляна», перенесён на лето 2021 года. Окончательное решение будет принято оргкомитетом.