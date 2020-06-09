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В День России Тульский государственный музей оружия приглашает присоединиться к онлайн-флешмобу
Фотография из сообщества музея в «ВКонтакте»

В День России Тульский государственный музей оружия приглашает присоединиться к онлайн-флешмобу

12 июня на сайте музея оружия, а также его официальных страницах в социальных сетях состоится поэтический онлайн-флешмоб.

В 10.00 сотрудники музея откроют флешмоб театрализованным прочтением стихотворения Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча». Патриотическая акция станет отражением основополагающей идеи Тульского музея оружия и его суперсовременной мультимедийной постоянной экспозиции о том, что российское, тульское оружие – это оружие защиты родной земли.

Музей расскажет о подвиге тех, кто создавал это оружие: конструкторов, ученых, мастеров-оружейников – и тех, кто с этим оружием защищал Отечество. Таким образом, экспозиционными средствами музей позиционирует современную Россию в мировом сообществе как оплот мира. Этим же целям служит и онлайн-флешмоб.

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:30 0
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