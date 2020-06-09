34-летний пермяк «разводил» тульских продавцов дач и земельных участков

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии задержали 34-летнего гражданина, подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств.

Установлено, что злоумышленник подыскивал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков, либо дачных домов на территории Российской Федерации, звонил продавцам и, представляясь покупателем, предлагал перечислить предоплату. В последующем он убеждал потерпевших подойти к банкоматам, совершить определенные действия, тем самым получая удаленный доступ к их счетам. После чего денежные средства переводил на свои счета и обналичивал.

В настоящее время полицейские подозревают гражданина в совершении 10 эпизодов, ущерб от которых составляет несколько сотен тысяч рублей. Потерпевшие — жители различных регионов страны — Москвы, Ярославской, Тульской областей и других.

По ходатайству следователя ранее судимый мужчина взят под стражу. По всем эпизодам противоправной деятельности возбуждены дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается.