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В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»

В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»

Веранды и летние кафе закрыты с 9 июня.

8 июня губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 от 30 апреля 2020 года. По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории. Находиться там смогут только сотрудники организаций, а также те, кто пришел для покупки товаров или получения услуг.

«Делая послабления, мы рассчитываем на сознательность со стороны граждан. К сожалению, люди начали пренебрегать мерами предосторожности, а владельцы кафе и ресторанов — правилами, предписанными руководителем регионального Роспотребнадзора. Это недопустимо», — отметил глава региона.

Остальные организации общественного питания вне «Искры» продолжат работать через доставку или самовывоз, а также смогут принимать посетителей на открытых верандах.

Кроме того, они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: обеспечивать дистанцию между столами 1,5 м, использовать одноразовые меню, после каждого посетителя обрабатывать все поверхности дезинфицирующими средствами. Под запретом также остается курение кальянов и проведение массовых и досуговых мероприятий.

С полным текстом Указа губернатора можно ознакомиться по ссылке.

 
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