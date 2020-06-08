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Какие улицы Тулы будут обесточены 9 июня

Какие улицы Тулы будут обесточены 9 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Во вторник электрики будут работать с 9 до 17 часов:

  • ул. Штыковая, 41, 43, 45, 47, 49-а,
  • ул. Комсомольская, 20,
  • ул. Путейская, 7, 11, 4-а, 1,
  • ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 58-в, 63-а,
  • ул. Лобачевского, 2-26,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47, 48,
  • ул. Мезенцева, 25,
  • ул. Приупская, 28, 29, 30,
  • ул. М. Мазая, 11,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 96-120 (чётн.), 35-49 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 54-70 (чётн.), 45-59 (нечётн.),
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 33-а, 1-39 (нечётн.),
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
  • 2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,
  • 3-й пр-д, 3, 5, 27, 4-12 (чётн.),
  • 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,
  • п. Горняк: 1-й пр-д, 9/1, 1-10,
  • 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.),
  • ул. 2-я Садовая, 27-а, 33, 7-29 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +3
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