Какие улицы Тулы будут обесточены 9 июня

Во вторник электрики будут работать с 9 до 17 часов:

ул. Штыковая, 41, 43, 45, 47, 49-а,

ул. Комсомольская, 20,

ул. Путейская, 7, 11, 4-а, 1,

ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 58-в, 63-а,

ул. Лобачевского, 2-26,

пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),

ул. Академика Павлова, 55, 57,

ул. Пархоменко, 47, 48,

ул. Мезенцева, 25,

ул. Приупская, 28, 29, 30,

ул. М. Мазая, 11,

п. Горелки: ул. Горельская, 96-120 (чётн.), 35-49 (нечётн.),

ул. Энтузиастов, 54-70 (чётн.), 45-59 (нечётн.),

п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 33-а, 1-39 (нечётн.),

ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,

2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,

3-й пр-д, 3, 5, 27, 4-12 (чётн.),

1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,

п. Горняк: 1-й пр-д, 9/1, 1-10,

2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.),

ул. 2-я Садовая, 27-а, 33, 7-29 (нечётн.).