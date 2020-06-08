В Суворове более 500 домов остались без воды

На месте работает аварийно-восстановительная бригада и сотрудники МЧС.

В 20.20 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении холодного водоснабжения в Суворове.

В зону отключения попало более 570 домов различной этажности. Причина нарушения водоснабжения – порыв водовода.

На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада и оперативная группа Суворовского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле регионального ГУ МЧС России.