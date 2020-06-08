Подтопление земельных участков в селе Дедилово полностью устранено

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники МЧС распилили и вытащили из реки 12 деревьев, препятствующих течению воды.

Специалисты ГУ МЧС России по Тульской области завершили работы по ликвидации подтопления земельных участков в селе Дедилово Киреевского района. Напомним, после серьёзных ливней, обрушившихся на регион 4 июня, село практический «ушло под воду».

Чтобы обеспечить отток воды, спасателям пришлось расчистить русло реки, распилить и вытащить оттуда 12 упавших деревьев, которые перекрывали течение. Утром 8 июня в селе не осталось ни одного подтопления.