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Подтопление земельных участков в селе Дедилово полностью устранено
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Подтопление земельных участков в селе Дедилово полностью устранено

Сотрудники МЧС распилили и вытащили из реки 12 деревьев, препятствующих течению воды.

Специалисты ГУ МЧС России по Тульской области завершили работы по ликвидации подтопления земельных участков в селе Дедилово Киреевского района. Напомним, после серьёзных ливней, обрушившихся на регион 4 июня, село практический «ушло под воду».

Чтобы обеспечить отток воды, спасателям пришлось расчистить русло реки, распилить и вытащить оттуда 12 упавших деревьев, которые перекрывали течение. Утром 8 июня в селе не осталось ни одного подтопления.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +2
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