Как пройдет голосование по изменениям в Конституцию в Тульской области

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина. Голосование состоится 1 июля.

– Для голосования изготовлено 1180213 бюллетеней – по числу избирателей, зарегистрированных в Тульской области. Из общего числа 215385 бюллетеней изготовлены для голосования с использованием автоматических комплексов обработки бюллетеней, – пояснил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

В регионе будет задействовано 29 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 1093 постоянных и 16 временных избирательных участков. Общее число членов избирательных комиссий всех уровней – более 11 тысяч человек.

С 5 июня начался прием заявлений для голосования по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель») в ТИКах, МФЦ, через портал Госуслуг. С 16 июня эти заявления также начнут принимать участковые избирательные комиссии (УИК). Окончание приема заявлений для голосования по месту нахождения – 14.00 21 июня.

На сервисе «Госуслуги» также начался прием заявлений на надомное голосование. С 16 июня их можно подать и в УИК. Окончание приема этих заявлений – 17.00 1 июля.

С 11 июня начнет действовать горячая линия по вопросам подачи таких заявлений. Бесплатный номер: 8(800)700-71-22.

Само голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля. С 25 июня избиратели смогут проголосовать на участках или вне помещений для голосования в привычном режиме: с 8.00 до 20.00.

По словам Павла Веселова, несмотря на сжатые сроки подготовки, на предстоящем голосовании в Тульской области будут применены все зарекомендовавшие себя в последние годы новшества избирательной системы России. В том числе:

на избирательных участках в Туле будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ),

на всех участках для голосования, кроме временных, будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом, что позволяет максимально быстро загружать данные об итогах голосования в систему ГАС «Выборы».

На всех этапах голосования и подсчета голосов предусмотрено участие независимых наблюдателей. Наблюдателей на участки направляет Общественная палата Тульской области.

По словам Павла Веселова, порядок проведения общероссийского голосования позволит избежать очередей и скоплений на участках в день голосования 1 июля.

Учитывая, что многие граждане пожелают голосовать на дому, ЦИК России определил принципы бесконтактного голосования на дому. Так, гражданину в одноразовой упаковке будет выдаваться индивидуальный комплект с бюллетенем, бланком заявления о голосовании на дому, защитной маской, перчатками, авторучкой, дезинфицирующим средством для обработки рук.

Члены комиссии будут соблюдать санитарное дистанцирование и не заходить внутрь жилого помещения.

– Гражданин заполняет бюллетень дома, затем выходит к членам комиссии и опускает бюллетень в переносной ящик для голосования, а заявление для голосования на дому – в отдельный пластиковый контейнер, – пояснил Павел Веселов.

Особый порядок голосования предусмотрен для жителей населенных пунктов, где нет избирательного участка и затруднено транспортное сообщение. В них голосование может быть организовано с выездом на место членов участковой комиссии. В ближайшее время будет утвержден список таких населенных пунктов.

Избирком Тульской области взаимодействует с Роспотребнадзором, который утвердил рекомендации для избирательных комиссий с учетом эпидемиологической обстановки.

Заместитель председателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев доложил, что исходя из требований Роспотребнадзора, все избирательные участки будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты до начала голосования. Их также будут выдавать всем избирателям, которые придут на участки.

«Голосование должно пройти максимально организованно, без сбоев, с соблюдением требований Роспотребнадзора», – сказал Алексей Дюмин.