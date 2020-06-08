Скончался тульский журналист Сергей Глаголев

Фото пресс-службы «Арсенала».

7 июня скоропостижно скончался большой энтузиаст тульского футбола Сергей Глаголев. Пресс-служба «Арсенала» опубликовала некролог:

- Странно говорить о Сереже в прошедшем времени, но, увы, приходится. Он всегда был на домашних матчах «Арсенала», делал отличные фоторепортажи. Перед игрой мы приветствовали друг друга. Сережа, что очень важно, ценил не только происходящее на поле — игровые моменты, голы и так далее, но и тех, для кого придуман футбол, — болельщиков. Кадры поклонников красно-желтой команды в фан-зоне и на трибунах ему особенно удавались, они передавали атмосферу праздника.

Сережа бескорыстно любил футбол, собрал внушительный фотоархив. И мы знали: обратившись к Глаголеву за помощью, всегда могли рассчитывать на поддержку. Так на клубном сайте «Арсенала» появились исторические фото тульской команды имени Профинтерна 1925 года и командные снимки тульских команд мастеров послевоенного времени. С Сережей можно было и просто поговорить о футболе, который, в том числе и областной, он знал очень хорошо. Много лет он вел сообщество «Тульский футбол жив», щедро наполняя его своими фотографиями.

Как жаль, что приходится говорить о Сереже «был». Но в наших силах помнить Сергея Глаголева, его умение любить жизнь, красоту природы (это тоже отражено в фотографиях), его преданность спорту № 1. Ведь в том, что тульский футбол жив, есть немалая заслуга Сережи.

Редакция Myslo также выражает соболезнования родным и близким Сергея Глаголева.