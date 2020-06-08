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Гонки по встречной в центре Тулы: водителя BMW лишили прав за выкрутасы
Кадр из видео Станислава Фадеева.

Гонки по встречной в центре Тулы: водителя BMW лишили прав за выкрутасы

Гонщика вычислили по видеозаписи в соцсетях.

10 мая в социальных сетях появилась видеозапись опасного и грубого нарушения ПДД неизвестным водителем на белом BMW-320. На проспекте Ленина в Туле автомобиль ехал по встречке, да еще и на красный сигнал светофора. Запись была сделана 8 мая.
 
 
По видеозаписи и камерам наблюдения сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 27-летний туляк.
 
Он признался в нарушениях. На него были составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ «Совершённый повторно проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» и по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».
 
Решением суда водитель автомобиля «BMW», согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, лишен права управления транспортными средствами на срок 4 месяца. Решение суда в законную силу пока не вступило.
 

 

 

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