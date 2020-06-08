Когда в Привокзальном районе Тулы устранят коммунальную аварию

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как стало известно Myslo, работы могут продлиться как минимум до вечера.

Ранее Myslo сообщал о коммунальной аварии, которая произошла в Привокзальном районе Тулы. Рабочие проводят аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.

Как сообщает пресс-служба администрации города, по состоянию на 11.30 специалисты укрепляли стены котлована «для исключения провала грунта и проезжей части. Такие работы проводят в связи с насыщенностью грунта водой».

После завершения указанных работ «Тулагорводоканал» приступит к демонтажу участка аварийного канализационного коллектора.

По информации Myslo, работы могут продлиться как минимум до вечера.

Жители Привокзального района могут получить питьевую воду в четырех пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30 с 9.00 до 20.00.

Техническую воду – по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98а, ул. Санаторная, 9б, Одоевское шоссе, 30, пос. Михалково — пер. улиц Белоусова/Карбышева, разворотное кольцо маршруток № 35.