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Как будет выглядеть обновленная набережная Богородицка: эскизы проекта
Эскизы: www.nzemlya.com.

Как будет выглядеть обновленная набережная Богородицка: эскизы проекта

Исторический центр города полностью изменит свой облик.

Ранее Богородицк стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству малых исторических городов. На проект «Город-театр» выделили грант в 54 млн рублей.

Администрация МО Богородицкий район разместила на сайте «РосТендер» электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, согласно концепции развития.

Максимальная цена контракта составит 5,5 млн рублей.

Концепция, разработанная компаниями «Новая земля», NEFA architects и ARTEZA, затрагивает обширную территорию правого берега Большого городского пруда, включая улицу Пролетарскую, автовокзал, плотину и дамбу.

Усадьба и ее история становятся главной точкой отсчета в проекте, который затрагивает обширную территорию правого берега Большого городского пруда. «Город-театр» — возвращение пространственной структуры города с интерпретацией культурного наследия А. Т. Болотова.


– Именно театр и зрелищные искусства, образование и культура должны стать основой развития города, сама планировочная структура которого станет элементом его идентичности. Для этого надо лишь вернуть изначальные смыслы, а затем наполнить их новым содержанием, — сообщается на сайте компании «Новая земля».

Концепция включает три проектных решения: автовокзал, развитие улицы Пролетарской, благоустройство плотины и дамбы.

Смысловым центром маршрута согласно проекту становится территория плотины, примыкающая к усадьбе и парку. Она соединит Привокзальную площадь с усадьбой удобным пешеходным маршрутом. Воссоздаваемый на этом месте амфитеатр — главная театральная сцена города, а пейзажи городского пруда служат декорациями для плавающей сцены.

На входе променада у автовокзала возводится интерпретация утраченного интерактивного объекта Болотова арт-объект «Улитка».

Променад имеет бельэтаж, партер у воды, ложи бенуара с качелями. Здесь же располагаются оранжерея с болотовскими сортами яблонь и театральное кафе, в меню которого — любимые блюда Болотова.

В июне 2019 года на совещании у губернатора экс-министр строительства и ЖКХ, а ныне заместитель председателя правительства Элеонора Шевченко говорила, что проект должен быть реализован до конца 2020 года.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:15 +3
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