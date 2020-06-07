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Дальнобойщик рассказал о поездке из Тульской области в Сибирь во время пандемии коронавируса

Дальнобойщик рассказал о поездке из Тульской области в Сибирь во время пандемии коронавируса

Мужчина преодолел около 14 тысяч километров.

Дальнобойщик Василий Соколов в интервью SM-News рассказал о своей поездке из Алексина до Усть-Кута во время пандемии коронавируса. По словам мужчины, в пути он провел 15 дней, проехав при этом около 14 тысяч километров.

Нередко дальнобойщик попадал в пробки из-за массовой проверки документов при въезде в разные области России. Соколов отметил, что по пути ему попадались нормальные дороги.

- Если оценивать по 10-бальной шкале, то моя средняя оценка — 8 баллов. Где-то вообще новый асфальт. Встречались участки, на которых чувствовался сильный износ дорог. Например, в Канске есть объездная дорога для грузовых автомобилей, там участок 5−6 километров с гравием, — говорит мужчина.

Из-за эпидемии коронавируса в России закрыты отели и гостиницы, но из-за этого тульский дальнобойщик не переживал. Говорит, в кабине фуры есть нормальное спальное место.

- Я не считаю, что у дальнобойщика чересчур тяжелая работа, мне она нравится. Я и денег в семью привез, и новые места посмотрел, — заявил дальнобойщик.

 

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