Коммунальная авария: Утром 8 июня жителям Привокзального района продолжат раздавать воду

Фото пресс-службы администрации города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Привокзальном районе Тулы продолжаются аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.



В связи с этим 8 июня жителям продолжат раздавать бесплатную питьевую воду в четырех пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30 с 9.00 и до окончания работ.



С 8.00 и до окончания работ будет также осуществляться раздача технической воды по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98-а, ул. Санаторная, 9-б, Одоевское шоссе, 30, пос. Михалково - пер. улиц Белоусова/Карбышева, разворотное кольцо маршруток №35.