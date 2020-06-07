Фото из архива Myslo.
Где 8 июня в Туле отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
8 июня в Туле специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые работы, в связи с этим с 9.00 в городе не будет электроэнергии по следующим адресам:
- ул. Оборонная, 63, 96, 57, 100, 80, 98;
- ул. П. Алексеева, 7−49 (нечётн.), 12−62 (чётн.);
- ул. Будённого, 45−59 (нечётн.), 72, 58−68 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а;
- ул. М. Смирнова, 41−99 (нечётн.), 42−88 (чётн.), 70-а, 93, 93-а;
- пер. М. Смирнова, 1−21;
- ул. Староникитская, 87;
- ул. Марата, 24, 151, 71, 79, 73, 81-а;
- Торховский пр-зд, 9, 8;
- ул. М. Горького, 12;
- ул. Галкина, 7, 3-б;
- ул. Луначарского, 1;
- ул. Октябрьская, 3-а
- ул. Циолковского, 11, 5 к. 1, 5 к. 2;
- ул. Обручева, 1/6, 3 к. 2, 2-а, 2, 5;
- ул. Н. Руднева, 12;
- ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23;
- ул. Болотникова, 1, 5, 7;
- ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 120, 122, 124;
- ул. Спортивная, 2-а, 2−36 (чётн.), 1−31 (нечётн.);
- ул. Пионерская, 1-а;
- 6-й пр-зд, 19−30;
- 8-й пр-зд, 27;
- 9-й пр-зд, 20−32 (чётн.), 23−39 (нечётн.);
- 10-й пр-зд, 22−39;
- п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-зд, 8-а, 14-а, 8−48 (чётн.), 3−33 (нечётн.);
- ул. Рудная, 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.);
- ул. Ковпака, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
- ул. Сортировочная, 1−10, 10-а, 7-а;
- ул. Кутузова, 150;
- ул. Разливочная, 1−13;
- ул. Бункерная, 7;
- Епифанское ш., 2;
- ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
- ул. М. Расковой, 1−21 (нечётн.), 24−44 (чётн.);
- 3-й пр-зд Гастелло, 1−19 (нечётн.), 2−16 (чётн.);
- ул. Яблочкова, 23−37 (нечётн.);
- ул. Фучика, 3−31 (нечётн.), 4−18 (чётн.);
- 1-й пр-зд Гастелло, 3−17 (нечётн.), 4, 4-а;
- 2-й пр-зд Гастелло, 12−24 (чётн.), 13;
- ул. Гастелло, 2−6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а;
- ул. Глухополянская, 19-б;
- Мясново: ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26, 28−66 (чётн.), 28-а, 25−67 (нечётн.); ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 58−78, 7, 9, 11, 13, 15, 58-а, 82, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 2−42 (чётн.), 2-а, 2-б, 1−43 (нечётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1−12, 8-а, 2, 3, 4; ул. В. Краснослободская, 2, 1, 3, 4;
- ул. Арсенальная, 32−48 (чётн.);
- ул. Заварная, 54−82 (чётн.), 47−69 (нечётн.);
- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13−21 (нечётн.), 21-а, 21-б;
- пер. Зубовский, 40−74 (чётн.), 29−63 (нечётн.);
- ул. Штыковая, 53−71 (нечётн.), 52−88 (чётн.).
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