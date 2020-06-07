Погода в Туле 8 июня: жара и грозы

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в регионе ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь (по данным Гидрометцентра, до 2 мм за сутки), в отдельных районах грозы.

Ветер восточный, юго-восточный днем 5−10 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с.

Температура воздуха по области днем — от +23 до +28ºС. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.