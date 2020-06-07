новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 8 июня: жара и грозы
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 8 июня: жара и грозы

Возможен кратковременный дождь.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в регионе ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь (по данным Гидрометцентра, до 2 мм за сутки), в отдельных районах грозы.

Ветер восточный, юго-восточный днем 5−10 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с.

Температура воздуха по области днем — от +23 до +28ºС. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 07:00 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погода в Тулежарагрозы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коммунальная авария: Утром 8 июня жителям Привокзального района продолжат раздавать воду
Коммунальная авария: Утром 8 июня жителям Привокзального района продолжат раздавать воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.