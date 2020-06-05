Пушкин или Эллочка-людоедка? Проверь, насколько хорошо ты знаешь русский язык

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, он же – День русского языка, великого и могучего.

Автор книги «Искусство изучать языки» Э. Гуннемарк провёл исследование и выяснил, что минимальный словарный запас, достаточный для общения, составляет от 40 до 1000 слов. Соответственно, от их количества зависит уровень общения — от примитивного до высокоинтеллектуального.

Пушкин, к примеру, в отличие от Эллочки Щукиной или представителей диких племён, использовал 21 000 уникальных слов (но это неточно: неофициально – около 80 000 (!) уникальных лексем) при общем их количестве в его «багаже» в 300 тысяч единиц, да и тех не хватало, потому и вводил он в язык массу нового и сотворил с русским языком настоящее чудо. С Александра Сергеевича и начнем.

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