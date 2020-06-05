новости
новости
Регистрация
Пушкин или Эллочка-людоедка? Проверь, насколько хорошо ты знаешь русский язык

Пушкин или Эллочка-людоедка? Проверь, насколько хорошо ты знаешь русский язык

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, он же – День русского языка, великого и могучего.

Автор книги «Искусство изучать языки» Э. Гуннемарк провёл исследование и выяснил, что минимальный словарный запас, достаточный для общения, составляет от 40 до 1000 слов. Соответственно, от их количества зависит уровень общения — от примитивного до высокоинтеллектуального.

Пушкин, к примеру, в отличие от Эллочки Щукиной или представителей диких племён, использовал 21 000 уникальных слов (но это неточно: неофициально – около 80 000 (!) уникальных лексем) при общем их количестве в его «багаже» в 300 тысяч единиц, да и тех не хватало, потому и вводил он в язык массу нового и сотворил с русским языком настоящее чудо. С Александра Сергеевича и начнем.

 

Пройти тест

 

 

Сюжет: Еще больше тестов
Тест: Понимаешь ли ты современный сленг?
Тесты
Тест: Понимаешь ли ты современный сленг?
1 июня, в 19:00, 65 8542 5
Тест: Что вы знаете о коронавирусе?
Тесты
Тест: Что вы знаете о коронавирусе?
13 мая, в 18:37, 41 6517 0
Трупёрда или куёлда? Разбираешься ли ты в старинных ругательствах?
Тесты
Трупёрда или куёлда? Разбираешься ли ты в старинных ругательствах?
29 апреля, в 18:29, 83 9275 22
Тест: Фейк или правда? Отличи выдумку от настоящей новости!
Тесты
Тест: Фейк или правда? Отличи выдумку от настоящей новости!
1 апреля, в 16:42, 57 8058 8
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Авторы: Юлия Королева, NB
сегодня, в 10:00 +6
Другие статьи по темам
Событие
русский языкПушкин6 июнятест

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса
В Тульской области за сутки зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса
В Туле на улице Пушкинской нашли гранату Ф-1
В Туле на улице Пушкинской нашли гранату Ф-1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.